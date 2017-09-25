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Naim Süleymanoğlu, yoğun bakıma alındı

Karaciğer sirozu teşhisiyle hastaneye kaldırılan eski milli haltercinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Naim Süleymanoğlu, yoğun bakıma alındı
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Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na, karaciğer sirozu teşhisi konuldu.

Genel durumunun kötüleşmesi üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naim Süleymanoğlu, tedavisi yapılmak üzere yoğun bakım ünitesine alındı.

Burada uyutularak tedavi edilen eski milli haltercinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da Naim Süleymanoğlu'nun sağlığına kavuşabilmesi için acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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