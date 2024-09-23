Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Ağabey Enes'in kolundaki diş izleri kime ait?

Narin Güran cinayetinin tutuklularından ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izleri kime ait? Sekiz yaşındaki Narin cinayetine ilişkin en kritik ipuçlarından biri Adli Tıp Kurumu tarafından araştırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu, Narin Güran cinayetinin tutuklularından ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğuna ilişkin raporu tamamladı.

Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu raporunda, "Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında olayın gerçekleşme zamanın Narin’in kaybolduğu günle uyumlu olduğu; mevcut lezyonların görünümü itibariyle, insan ısırık izi ile uyumlu olabileceği" belirtildi.

Ancak Kurul ısırığın kime ait olduğuna yönelik kesin ayrım yapamadı. Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu'nun raporunda konuya ilişkin şu ifade yer aldı:

* Enes Güran'ın, Yüksel Güran tarafından mı Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir.