Narin Güran soruşturması devam ediyor: Cinayeti aydınlatacak diş izi alınamadı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayboltuktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan ve Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güra soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından 9 isim daha tutuklandı. Aralarında anne ve ağabeyin de olduğu tutukluların sayısı toplamda 11'e çıktı. İtirafçı olan ve Narin'in cansız bedenini derede saklayan Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ı işaret etmişti. Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan teslim aldığını ve Güran'ın talimatıyla Narin'i dereye gömdüğünü söylemişti.

Diş izleri kritik öneme sahipti

Cinayet soruşturmasında şüpheli olan ağabeyin kolundaki diş izleri de kritik bir öneme sahipti. Tutuklanan ağabeyin kolundaki diş izlerinin birini kendi kendini ısırarak yaptığı tespit edilmişti ancak diğer izin kime ait olduğu tespit edilememişti. Narin'in cansız bedeninin bulunmasıyla alınacak diş örneği ile ağabeyin kolundaki izler karşılaştırılacak ve bilinmeyen izlerin sırrı çözülecekti. Ancak son gelen bilgi ile umutlar bir kez daha söndü.

"Dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu"

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ile görüştüm ve maalesef çok üzücü bir bilgi verdi: 'Üzülerek söylüyorum otopside Narin'in diş örneği alınamadı, dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu.' Ah be Narin'im, sana bunu yapanlar gün yüzü görmesin."