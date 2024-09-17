Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran ve 2 kuzeni adliyeye sevk edildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile Ş.K. ve İ.Ķ. adliyeye sevk edildi.

Hediye Güran, ifadesinde Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın ahırda boğuştuğunu anlattı. Anne Yüksel Güran’ın, oğlu Enes’i dövdüğünü ve Enes’in kolundaki ısırık izlerinin de anneye ait olduğunu belirtti. Hediye Güran, "Narin bu ahırda öldürülmüş olabilir" diyerek şüpheleri artırdı.

Narin Güran’ın amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran tutuklu bulunurken, anne Yüksel Güran da cinayetle ilgili olarak gözaltında. Yenge Hediye Güran’ın verdiği bu kritik bilgilerle birlikte, güvenlik ekipleri çalışmalarını ahır bölgesinde yoğunlaştırdı.