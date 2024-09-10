Narin Güran soruşturmasında 24 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü Kuran kursundan çıktıktan sonra 'kaybolan' ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheli için 1 günlük ek gözaltı süresi çıkartıldı.

En önemli şüpheli yakın çevre

NTV yayınına katılan emekli Emniyet Müdürü ve Suç Araştırmaları Uzmanı Mesut Demirbilek, çocuk cinayetlerinde en önemli şüphelinin yakın çevre olduğuna dikkat çekip ilk 24 saatin çok önemli olduğunu vurguladı. Soruşturmada düğümü çözecek anahtarın hanenin içinde olduğuna dikkat çeken Demirbilek, kara kutunun anne olduğunu vurguladı.

“Deliller kaybolmaz”

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gökhan Oral ise cesedin suyun altında kalmasına rağmen delillerin kaybolmayacağını söyleyerek, "Soruşturmaya da önemli miktarda ışık tutacaktır" dedi. Oral, Narin'in cansız bedeninde kırıkların ise önceden mi yoksa sonradan mı oluştuğunun da ortaya çıkacağını dile getirdi.