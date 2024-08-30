Narin Güran'a ne oldu? Narin Güran bulundu mu? Ağabeyi serbest bırakıldı: Kolundaki izler kime ait?

Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ne olduğunu merak ediyor. Kayıp Narin Güran soruşturmasında gelişmeler yaşanırken "Narin Güran bulundu mu" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Kayıp Narin'in soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izleri kime ait?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. E.G.,'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede kolundaki ısırık izinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemedi.

Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı alındı

Başsavcılık, soruşturma kapsamında olaya ilişkin yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince, "soruşturma konusu olayın mağduru olan çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunması, toplumsal baskı ve damgalanmanın önlenmesi amacıyla çocuğun üstün yararı ilkesinin öncelikli gözetilmesi gerektiği, soruşturmanın gizliliği esası gereği, adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi, delillerin karartılmasının önlenmesi, tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği ile kamu düzeninin korunması adına 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yapılmasına ilişkin yayın yasağı konulması"na karar verildi.

"Deliller üzerine gidiyoruz, sonuca çok yaklaştık"

Tavşantepe İlkokulu'nda oluşturulan harekat merkezinde konuşan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti.

Yıldırım şunları söylemişti: “Narin’imiz için devletimiz bütün imkânlarını şu anda kullandı, kullanmaya devam edecek. Kısa bir zamanda Narin’imize ulaşacağız. Şu anda çember çok daraldı. Yeraltı görüntüleme cihazlarına kadar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imkânları kullanılıyor. Çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. Elimizde deliller, ifadeler var. Saat saat değil, dakika dakika Narin’in köydeki hareket ve faaliyetlerini kayıt altına aldık. Bu deliller üzerine gidiyoruz, sonuca çok yaklaştık.”