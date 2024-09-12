Narin Güran'ı kim, neden, ne zaman ve nasıl öldürdü? İtirafçı Nevzat Bahtiyar suç ortağı mı?

Diyarbakır Bağlar’da öldürülen ve cansız bedeni 19 gün sonra çuval içinde derede bulunan Narin Güran cinayetinde sır perdesi bir türlü aralanmıyor. “Narin’i kim, neden, ne zaman ve nasıl öldürdü” soruları hâlâ yanıt bekiyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğu Nevzat Baytiyar (48) adlı bir köylünün itiraflarna dayanıyor. Bahtiyar, Narin’i amcası Salim Güran’ın öldürdüğünü iddia ediyor.

Bahtiyar, muhtarlık da yapan Güran’ın talimatı üzerine Narin’i Eğertutmaz deresine gömdüğünü ileri sürüyor. Ancak Bahtiyar’ın 9 Eylül’de Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ile 10 Eylül’de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadeler birbiriyle çelişiyor.

İki anlatım arasında, unutkanlık veya bilgi hatasıyla izah edilemeyecek farklılıklar var. Şu sorunun yanıtı ifadeden ifadeye değişiyor: Cesedi yok etmeyi neden kabul etti? 200 bin TL için mi, ölüm tehdidi yüzünden mi?

Gazeteci İsmail Saymaz’ın HalkTV’nin internet sitesinde yer alan haberine göre; itirafçı Nevzat Bahtiyar’a jandarmada amca Salim Güran’ın yasak ilişkinin olup olmadığı soruluyor. Bahtiyar, “Çapkınlık yaptığını anlatmadı. Böyle bir şeyine şahitlik etmedim” diyor.

Savcılıkta, Salim Güran’ın hem Narin’in annesi Yüksel hem de amcasının eşi Maşallah ile cinsel ilişkisinin olduğunu ileri sürüyor. Narin’in evlerinin ahırında cinsel ilişkiye şahit olduğu için öldürülmüş olabileceğini iddia ediyor.

Elde şu ihtimal kalıyor...

Gazeteci Saymaz, Nevzat Bahtiyar’ın ekonomik durumu üzerinden yaptığı yorumla şunları yazdı:

Bir insan, işlemediği bir cinayetin cesedini neden yok etmeye çalışır? 200 bin TL için mi?

Aylık kazancı 60 bin TL olan, Tavşantepe’deki evinin yanı sıra Çarıklı Mahallesi’nde yeni ev inşa eden Bahtiyar için 200 bin büyük servet değil. Kaldı ki Güran’in bu parayı mısır hasatından sonra vereceğini vaat ettiğini söylüyor. Veresiye suç ortaklığı görülmüş iş midir?

Peki, Güran tarafından tehdit edildiği için mi teklifi kabul etti? Hayır. Bahtiyar, silah ya da zor kullanıldığını söylemiyor. Elde şu ihtimal kalıyor. Bahtiyar, Güran’ın suç ortağı olabilir.