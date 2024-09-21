Narin Güran'ın katili amca Salim Güran mı? Nevzat Bahtiyar'ın iddiasının ardından dikkat çeken çağrı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştı.

Cinayetle ilgili cezaevinde bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar, adliyeye getirilerek olaya dair tüm detayları itiraf edeceğini açıkladı.

Bahtiyar, amca Salim Güran'ın, annesiyle ilişkisini gören 8 yaşındaki Narin Güran'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedi kendisine verdiğini iddia etti. Ayrıca, Salim Güran’ın cesedi ortadan kaldırması için kendisine talimat verdiğini öne sürdü.

Nevzat Bahtiyar, jandarma ifadesinde, “Salim ile Narin’in annesi arasında ilişki olduğunu duymadım” demişti. Savcılıkta “Ben görmedim ama köyde konuşuluyor” diye ifade değiştirmişti. Son olarak ise “Evde gözümle gördüm” iddiasında bulundu.

Hüseyin Ersöz'den çağrı

Bu gelişme üzerine avukat Hüseyin Ersöz X (Twitter) hesabından önemli bir çağrı yaptı.

Narin Güran cinayeti soruşturmasının Nevzat Bahtiyat’ın sürekli değişen ifadeleri üzerinden ilerlediğini savunarak şöyle devam etti:

* Soruşturma dosyasından sızan her bilgi ve belge, bir süre sonra şüphelilerin ifadelerinde yer alıyor. Son örnekte, Adli Tıp Kurumu’nun “boğulma” tespiti ve kamuoyu tartışmalarında senaryolaştırılan “yasak ilişki” iddiası ek ifadeye girdi.

* Bu ifadelere Savcılık ne ölçüde itibar ediyor onu soruşturma tamamlanınca göreceğiz fakat cinayetin aydınlatılmasında izlenen yöntemde hatalı bir şeyler olduğu kanaati hukukçularda hakim.

* Artık bir önemi kaldı mı bilmiyorum ama soruşturmanın gizliliğini tesis etmek yönüyle biran önce adım atılması elzem.