Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aracında Narin'in DNA'sı bulunan Salim Güran, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Cesedi Salim Güran'dan aldığını söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve ağabeyi Enes Güran da başta olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.

"Çok sürpriz bir şey çıkabilir"

Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Şimşek, ismini veremeyeceği üst düzey bir kamu görevlisinin kendisine "Çok sürpriz bir şey çıkabilir" dediğini aktardı.

A Haber ise Narin'in bulunma anının görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde Narin'in minicik bedeninin üstüne konan kilolarca ağırlıktaki taşlar görünüyor.

A Haber canlı yayınında o görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.