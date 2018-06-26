Neçirvan Barzani'den Erdoğan'a tebrik mesajları

26 Haziran 2018

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani başta olmak üzere bölgedeki siyasi aktörler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Başbakan Neçirvan Barzani, İslami Birlik Partisi Başkanı Selahaddin Bahaeddin, Adalet ve Demokrasi Koalisyonu Başkanı Berhem Salih ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Birinci Yardımcısı Kosret Resul, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ndeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Neçirvan Barzani, yayımladığı tebrik mesajında IKBY ve Türkiye ilişkilerinin Erdoğan döneminde ilerlediğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ilişkilerin halkın yaşamı ve huzuru üzerinde büyük bir etkisi oldu. Bölgemiz için de çok önemli bir örneklik teşkil etti. Sizin döneminizde adaletsiz birçok yasak kalktı. Bugün de tüm tarafların barış için size yardımcı olmasını ümit ediyoruz. Hükümetimiz bölgedeki sorunların çözümü için her türlü desteği vermeye devam edecektir."

IKBY eski Başkanı Mesud Barzani de Türkiye'deki seçimlerin huzur ve barış içinde geçmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Adalet ve Demokrasi Koalisyonu Başkanı Salih de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yi tebrik ederek, elde edilen başarının Türkiye ile Irak-IKBY arasındaki ilişkilere ve Ortadoğu'daki hassas dengelere olumlu etki yapması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA