Nef'ten Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına mektup

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan ettikten bir gün sonra bir mektup kaleme aldı.

Atatürk mektupta, "Yılmamak, kalkınmak, ilerlemek, milli egemenliğe dayalı, uygar ve özgür bir toplum oluşturmak ve bu büyük ideali tam olarak başarmak zorundayız. Bu ana kadar bu ideali koruyarak geldik. Bundan sonra daha hızlı yürümek zorundayız. Bu büyük görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim." ifadelerine yer vermişti.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin aydınlık geleceğe uzanan yolculuğunda, "büyük görevin" sorumluluğu ve onuru ile hareket eden Nef de Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı mektuptan ilham alarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk gününde anlamlı bir mektup yayınladı.

Nef'in mektubunda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ekim 1923 tarihli mektubunu tek bir kişi için değil, bir ulus için kaleme aldığı vurgulanırken, şirket mektupta Cumhuriyet'e olan bağlılığını şu cümlelerle aktardı:

"Ve bugün 30 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk gününde, biz buradayız. Bu emanet hepimizin. Umutla kararlılıkla milletçe sahip çıkmak, bir zerresinden bile vazgeçmeden daha ileri götürmek zorundayız. Aldığımız emanetle borcumuz geleceğe."