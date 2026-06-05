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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde gittiği Kur'an kursundan döndükten sonra kayboldu. Jandarma ve AFAD günlerce kayıp Narin'i ararken, arama çalışmalarının 19. gününde (8 Eylül 2024), Narin'in cansız bedeni köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi yatağında, bir çuvalın içine konmuş ve üzeri taşlarla gizlenmiş halde bulundu.

Narin'in cansız bedenini dere yatağına sakladığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar cinayetin failleri arasında yer alırken bugün bölgede silahlı kavga çıktı.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, berberde tıraş olurken Bahtiyar ve Kaya aileleri arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi. Kavgada Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni silahla vuruldu.

Şimdi yoğun şekilde "Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni öldü mü" sorusu geliyor.

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğenin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.