Newroz şenliğinde İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapandı

İstanbul Valiliği, Yenikapı etkinlik alanında bugün gerçekleştirilecek Newroz şenliği nedeniyle saat 05.30’dan 19.00’a kadar bazı yolları trafiğe kapattı, alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, bağlantıya uygun noktalardan kapatılacak, Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı Miting Alanı Arası Yanyol (Yenikapı Etkinlik Alanı İç Yolu), Mahramacı Sokaklar trafiğe kapatılacak.”

Alternatif güzergahlar olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.