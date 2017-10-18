Niğde Belediye Başkanı istifa etti
AK Partili Niğde Belediye Başkanı istifa etti. Akdoğan, "Gördüğüm lüzum üzerine ayrılıyorum" dedi.
AK Partili Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa etti.
Niğde'de ikinci dönemi olan Akdoğan, istifasını düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Akdoğan, "Gördüğüm lüzum üzerine ayrılıyorum" dedi.
AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in ardından; Ankara, Balıkesir, Bursa ve Niğde Belediye Başkanlarının da istifa edeceği konuşuluyordu.
Faruk Akdoğan kimdir?
2001 yılında AK Parti kurucu üyeleri arasında yer alan Faruk Akdoğan, 2002'de AK Niğde İl Başkanı olarak görevlendirildi.
Akdoğan, 29 Mart 2009'da yüzde 39.9 ve 2014'de yüzde 41.1 oy ile Niğde Belediye Başkanı seçildi.