Niğde'de 3 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihaleye çıkıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Niğde'nin Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde alanları 145,57 hektar ile 4936,55 hektar arasında değişen 3 sahanın açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak. Sahalardan biri doğal mineralli su sahası diğer ikisi ise jeotermal kaynak sahası olarak ihale edilecek.

İhaleler, 23 Ekim Çarşamba günü 11.00'de İl Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.