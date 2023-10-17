'Nişanlandırılan' çocukların ailelerine gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 'nişan töreni' yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı. ​​​​​​​Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çocuklar devlet korumasında

Valilik çocuklara yönelik geçici tedbir kararı çıkarılıp devlet korumasına alındıklarını, adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.