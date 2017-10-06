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Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

2017 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Uluslararası Nükleer Silahları Yok Etme Kampanyası'nın oldu.

Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
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Bu seneki Nobel Barış Ödülü'ne Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya (ICAN) layık görüldü.

60’dan fazla ülkede 200’ün üzerinde organizasyonla birlikte çalışan ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Kampanya), nükleer silahların hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün ülkeler için yasaklanmasını öngören bir anlaşmanın derhal imzalanmasını hedefliyor.

Ayrıntılar geliyor.

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