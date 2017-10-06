Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
2017 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Uluslararası Nükleer Silahları Yok Etme Kampanyası'nın oldu.
Bu seneki Nobel Barış Ödülü'ne Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya (ICAN) layık görüldü.
60’dan fazla ülkede 200’ün üzerinde organizasyonla birlikte çalışan ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Kampanya), nükleer silahların hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün ülkeler için yasaklanmasını öngören bir anlaşmanın derhal imzalanmasını hedefliyor.
Ayrıntılar geliyor.