Nobel Kimya Ödülü sahipleri belli oldu
Nobel Kimya Ödüllerinin bu yılki sahipleri Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson oldu.
Nobel Kimya Ödüllerinin bı yılki sahiplerini belli oldu.
Ödülü, "Çözeltideki biyomoleküllerin yüksek çözünürlüklü yapı tayini için kriyo-elektron mikroskobu" üzerinde çalışan İsviçreli Jacques Dubochet, Alman Joachim Frank ve İskoç Richard Henderson kazandı.
Geçtiğimiz yıl Nobel Kimya Ödülü, moleküler makinelerin sentezi ve tasarımı alanında çalışan Fransız Jean Pierre Sauvage, İskoçyalı James Fraser Stoddart ve Hollandalı Bernard Feringa'nın olmuştu.
Ödülü, 2015 yılında ise Türk bilim insanı Aziz Sancar, Thomas Lindahl ve Paul L. Modrich ile birlikte DNA onarımının mekaniksel çalışması üzerine çalışmasıyla kazanmıştı.
2017 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu