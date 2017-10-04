ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Gündem
  • Nobel Kimya Ödülü sahipleri belli oldu

Nobel Kimya Ödülü sahipleri belli oldu

Nobel Kimya Ödüllerinin bu yılki sahipleri Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson oldu.

Nobel Kimya Ödülü sahipleri belli oldu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Nobel Kimya Ödüllerinin bı yılki sahiplerini belli oldu.

Ödülü, "Çözeltideki biyomoleküllerin yüksek çözünürlüklü yapı tayini için kriyo-elektron mikroskobu" üzerinde çalışan İsviçreli Jacques Dubochet, Alman Joachim Frank ve İskoç Richard Henderson kazandı.

Geçtiğimiz yıl Nobel Kimya Ödülü, moleküler makinelerin sentezi ve tasarımı alanında çalışan Fransız Jean Pierre Sauvage, İskoçyalı James Fraser Stoddart ve Hollandalı Bernard Feringa'nın olmuştu.

Ödülü, 2015 yılında ise Türk bilim insanı Aziz Sancar, Thomas Lindahl ve Paul L. Modrich ile birlikte DNA onarımının mekaniksel çalışması üzerine çalışmasıyla kazanmıştı.

2017 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu2017 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2017 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu2017 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.