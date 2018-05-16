Noterlerin 'araç' mesaisi

16 Mayıs 2018

Türkiye'de 2010'da bin 640 olan noterlik sayısı 2015'te bin 749'a, 2016'da bin 803'e ulaştı. Bu rakam geçen yıl ise bin 811'e yükseldi.

Noterlerin yaptığı işlem sayısında da artış görüldü. Önceki yıl noterler tarafından 30 milyon 312 bin 563 işlem gerçekleştirildi. Yaşanan artışla noterlerin 2017'de yaptığı işlem sayısı 31 milyon 465 bin 715'e çıktı.

Hukuki güvenliği sağlamak, anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendiren, ayrıca kanunlarla verilen başka görevleri yapan noterliklere vatandaşlar çeşitli işlemler için başvurdu.

İlk sıra araç satışının

Vatandaşların geçen yıl noterlerde yaptırdığı işlemlerin ilk sırasında, 7 milyon 480 bin 437 işlemle araç satışı yer aldı. En çok yapılan ikinci işlem 7 milyon 98 bin 948'le defter onaylatma oldu.

Araç satışı ve defter onaylatmayı 5 milyon 895 bin 854 işlemle vekaletname takip etti.

Vatandaşlar noterlere en az, terk eden eşe "ortak konuta dön" çağrısını içeren ihtar işlemi için gitti. Geçen yıl, "terk eden eşe ihtar" için sadece 648 işlem yapıldı.

Kaynak: AA