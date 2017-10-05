Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik yapılıyor

05 Ekim 2017

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplanan komisyonda, alt komisyonun Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na ilişkin bazı değişiklikleri içeren raporu üzerinden görüşmelere devam edildi.

CHP İzmir Milletvekili Bakan:

İmam nikahının resmileşmesi olarak anlaşılıyor

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, il ve ilçe müftülerine nikah kıyma görevi ve yetkisi verilmesinin anayasaya ve Türk Medeni Kanunu'na aykırı olduğunu ileri sürdü. Maddenin bu haliyle kabulü halinde, toplumun, "müftülere ve belediyelere nikah kıydıranlar" diye ikiye ayrılacağını savunan Bakan, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin, imam nikahının resmileşmesi olarak anlaşıldığını söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Kaya:

Bütün politikaların erkekçi bir zihniyetle geliştiriliyor

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, bütün politikaların erkekçi bir zihniyetle geliştirildiğini, toplumun ve kadınların yaşamının bu şekilde dizayn edilmeye çalışıldığını ifade etti. Kaya, tasarının hazırlanışı sırasında kadın derneklerine görüşlerinin sorulmadığını ileri sürdü.

Müftülere nikah kıyma görev ve yetkisi verme ihtiyacının nereden kaynaklandığını soran Kaya, "Türkiye'nin neresinde evlilik dairelerinin önünde kuyruklar oluştu da müftülerin bu konuya destek olması düşünüldü?" diye konuştu.

MHP Muğla Milletvekili Erdoğan:

Doğum kayıtların tek elden nüfus idarelerince tutulmalı

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, terörle mücadele kararlılık beklentilerinin devam ettiğini belirterek, terör örgütlerinin hiçbirinin birbirinden farkı bulunmadığını ve hepsine aynı muamelenin yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Tasarıda önemli değişikliklere yer verildiğini dile getiren Erdoğan, doğum sonrasında hastanelerde kimlik belgesi düzenlenmesinin ve nüfus kaydı tutulmasının yanlış olduğunu savundu. Bu kayıtların tek elden nüfus idarelerince tutulması gerektiğini belirten Erdoğan, "Sağlık Bakanlığı, nüfus kaydı tutacaksa, bundan sonra da İçişleri Bakanlığı sağlık kayıtlarını mı tutacak?" diye sordu.

Erdoğan, Türkiye'de birçok farklı alanda sıkıntı varken, müftülere nikah kıyma görevi ve yetkisinin neden gündeme getirildiğini anlayamadıklarını dile getirdi.

Nüfus idarelerinin işlerinin önümüzdeki günlerde artacağına işaret eden Erdoğan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yeni kadro verilmesini, nüfus memurlarının maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.

CHP Bolu Milletvekili Özcan:

Yolsuzluklara bulaşan belediye başkanları yargının önüne çıkarılmalı

Tasarı ile Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunun ilişkili olduğunu düşündüğünü söyleyen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, bazı belediye başkanlarının istifasının istendiği iddiasına değinerek, terör örgütleriyle ilişkileri belirlenen ve yolsuzluklara bulaşan belediye başkanlarının yargının önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

CHP Bartın Milletvekili Yalçınkaya:

Türk Medeni Kanunu'na aykırı

CHP Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, müftülere nikah kıyma görevi ve yetkisi verilmesine ilişkin düzenlemenin inkılap kanunlarını zaafa uğratma çabasından başka bir şey olmadığını, anayasaya ve Türk Medeni Kanunu'na aykırı olduğunu savundu. Laikliğin, Türkiye'nin çimentosu olduğunu dile getiren Yalçınkaya, tasarı bu haliyle kabul edilirse toplumun müftüye ve belediyeye nikah kıydıranlar olarak ikiye ayrılacağını iddia etti.

Komisyon Başkanı Güvenç:

Müftüler diğer nikah memurları gibi nikah kıyacak

Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, müftülere nikah kıyma yetki ve görevi verilmesine ilişkin tasarı maddesiyle, nikahın şekline ilişkin bir düzenleme getirilmediğini belirterek, müftülerin nikahı diğer nikah memurları gibi kıyacağını vurguladı.

Kaynak: AA