Nuh'un Ankara Makarnası ve İs-Ra Gıda'ya idari para cezası yok

Rekabet Kurumunun internet sitesine yer alan duyuruya göre, Kurulun, söz konusu teşebbüslerin yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Kurul, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ ve İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Kanun'u ihlal etmediklerine, bu nedenle anılan teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına hükmetti.