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Nurhak'ta enkaz altında kalan inek depremin 13'üncü gününde kurtarıldı

Kahramanmaraş'taki depremlerde Nurhak ilçesinde yıkılan ahırın enkazı altında kalan inek, depremin 13'üncü gününde çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Gündüzöz'ün talimatlarıyla ilçede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Kullar Mahallesi'nde çalışma yürüten Muş ekibi, depremin 13'üncü gününde enkaz altında kalan ineğe ulaştı.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucu canlı olarak çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

Hayvanına kavuşan besici, ekiplere teşekkür etti.