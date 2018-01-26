Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevini sonlandırdı

26 Ocak 2018

OHAL Komisyonu, 324 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın işe dönüş talebini reddetti.

Gülmen ve Özakça, 'İşimizi geri istiyoruz' talebiyle başlattıkları açlık grevini sonlandırma kararı aldı.

Sputnik'in haberine göre; OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile görevlerinden ihraç edilen, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işlerine iadelerine ilişkin talepleri OHAL Komisyonu'nca reddedildi.

Talepleri reddedilen Gülmen ve Özakça, doktorları ve avukatlarıyla beraber basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasında Nuriye Gülmen şunları söyledi:

"OHAL Komisyonu işe iade talebimizi reddetti. Yargı yoluna başvuracağız. Bugün itibariyle açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Ama direnişimiz devam ediyor. Hastane süreci bitip sağlığımıza kavuştuktan sonra mücadelemiz devam edecek. Bu mücadele biz bitti demeden bitmeyecek. Mücadele etmekten, direnmekten bizi vazgeçiremediler. Hepinize teşekkür ediyorum."