Nusr-Et'in Londra'daki yeri belli oldu

01 Şubat 2018

Kerim ÜLKER

Abu Dabi, Dubai, Miami'den sonra geçen hafta New York’ta açılan Nusr-Et, Avrupa’ya Londra’dan giriyor.

İngiltere için uzun zamandır yer arayışında olan Nusr-Et’in yeni durağı kentin en lüks otellerinden biri olan The Park Tower Knightsbridge. Hyde Park’ın yanında yer alan ve İngiltere’nin en zengin iş adamlarından biri olan Mahdi Al-Tajir’e ait 5 yıldızlı oteldeki restoranın temmuz ayında açılacağı kaydediliyor.

Nusr-Et’in ilk şubesini açacağı otelin sahibi Al-Tajir, Birleşik Arap Emirlikleri’nin bir dönem en ünlü politikacılarından biri. 1.7 milyar sterlinlik serveti bulunan Al-Tajir, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İngiltere Büyükelçisi’ydi. Al-Tajir, Prenses Diana’nın sevgilisi Al Fayed ile de ortaktı.

ABD’de soruşturma açılıyor

Öte yandan Türkiye’de hızla büyüyen Nusr-Et’in ABD’deki yolculuğu ise pek iyi başlamadı.

Newsweek'in haberine göre, New York Belediyesi Sağlık Departmanı'ndan bir yetkili, Nusret'in videolarının ardından kendilerine gelen şikayetleri değerlendirerek bir soruşturma yürüttüklerini aktardı.

ABD Sağlık Bakanlığı, ülkedeki restoranlarda hazırlanan yemeklere çıplak elle dokunmayı yasaklıyor. Ülkedeki bir başka yasak da yemek hazırlanırken el ve kollarda mücevher takılmaması. Nusret'in çektiği videolarda bu iki kuralı da ihlal ettiği görülüyor.