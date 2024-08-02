NYT: ABD, Orta Doğu'ya ilave savaş uçağı göndermeye hazırlanıyor
New York Times (NYT) gazetesi, İran ve vekillerinin, Haniye suikastına karşılık İsrail'e saldırı düzenleme tehditlerine yanıt olarak ABD'nin Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları göndereceğini belirtti. Gazeteye açıklama yapan bir askeri yetkili, Orta Doğu'daki Amerikan güçlerinin, İran veya İran destekli milis gruplarından gelebilecek tehditlere karşı korumak için 'gerekli önlemleri' aldığını söyledi.
New York Times'a konu ile ilgili açıklama yapan askeri yetkili, bölgede çatışmayı tırmandırıyormuş gibi görünmeden İsrail'i savunmaya yardımcı olmak için hangi tip uçaklardan kaç adet gönderilmesinin belirlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Orta Doğu'ya 'mümkün olduğunca çabuk' şekilde ilave savaş uçağı gönderme hazırlıkları devam ederken, ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin da dahil, üst düzey yetkililerden sevkiyat için nihai onayın beklendiği kaydedildi.