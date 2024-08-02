NYT: ABD, Orta Doğu'ya ilave savaş uçağı göndermeye hazırlanıyor

New York Times'a konu ile ilgili açıklama yapan askeri yetkili, bölgede çatışmayı tırmandırıyormuş gibi görünmeden İsrail'i savunmaya yardımcı olmak için hangi tip uçaklardan kaç adet gönderilmesinin belirlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Orta Doğu'ya 'mümkün olduğunca çabuk' şekilde ilave savaş uçağı gönderme hazırlıkları devam ederken, ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin da dahil, üst düzey yetkililerden sevkiyat için nihai onayın beklendiği kaydedildi.