Ocak ayında her gün ortalama 25 bin dosya icralık oldu!

Konuyla ilgili Sözcü’den Müslüm Evci’ye değerlendirmelerde bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Her dosyasının 1 kişi üzerinden açıldığı düşünüldüğünde, ülkemizde her 4 vatandaşımızdan birinin icralık durumda olduğu ortaya çıkmaktır” dedi.

Son bir hafta içerisinde gelen icra dosyası sayısının ise 155.8 bin olduğunu söyleyen CHP’li Gürer, “85 milyon nüfuslu ülkemizde sadece 1 hafta içerisinde 155 binden fazla icra dosyası geliyor. Bu inanılmaz bir rakam. Başka bir ifadeyle günde 22 bin ile 25 bin arası yeni icra dosyası hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Gürer, “Borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı her geçen gün katlandı. Yılbaşından bu yana icra dosyalarındaki sayısının yüzde 15’lere varan oranda artması, vatandaşın halini net bir şekilde ortaya koyuyor. Yoksullaşan kesimlerde böyle giderse icralık olmayan vatandaş kalmayacak” dedi.