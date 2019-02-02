Ocakta en fazla sivri biberin fiyatı arttı

02 Şubat 2019

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 73,75 ile sivri biber olduğunu açıkladı.

İTO tarafından, Ocak 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 112’sinin perakende fiyatı artarken, 57 ürünün fiyatı düştü, 73 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Sivri biberin fiyatı arttı, makyaj malzemesi ucuzladı

Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber yüzde 73,75 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Sivri biberi, yine gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 64,96 ile ıspanak, yüzde 45,39 ile salatalık, yüzde 41,32 ile domates ve 40,18 ile karnabahar izledi.

Aynı dönemde, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamaları grubunda yer alan makyaj malzemesi yüzde 25,30 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 14,37 ile erkek gömlek, yüzde 14,27 ile kadın manto, yüzde 13,16 ile kadın bluz, yüzde 12,99 ile şehir şebeke suyu ve yüzde 12,81 ile erkek pantolonu şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA