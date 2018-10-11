Ödenekte "aslan payı" Hazine ve Maliye Bakanlığının

11 Ekim 2018

Hazine ve Maliye Bakanlığı 388,9 milyar lirayla gelecek yıla ilişkin bütçe ödenek teklif tavanı en yüksek kamu idaresi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 113,8 milyar lirayla ikinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103,1 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı.

Orta Vadeli Mali Plan'da (2019-2021) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 388 milyar 945 milyon 962 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 113 milyar 813 milyon 13 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 103 milyar 91 milyon 801 bin lira ödenek tavanıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izledi.

Sağlık Bakanlığına 48 milyar 335 milyon 381 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 46 milyar 462 milyon 303 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 33 milyar 676 milyon 247 bin lira ödenek tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ödeneği 23 milyar 712 milyon 275 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 19 milyar 604 milyon 133 lira, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 17 milyar 78 milyon 73 bin lira oldu.

Özel bütçeli idareler

Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 16,7 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 9,2 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 3,3 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 3,1 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2,2 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle oldu:

Kurum 2019 Ödenek Tavanı Cumhurbaşkanlığı 2.818.899.000 Türkiye Büyük Millet Meclisi 1.748.982.000 Anayasa Mahkemesi 69.959.000 Yargıtay 595.593.000 Danıştay 182.320.000 Sayıştay 367.378.000 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2.157.761.000 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 32.341.000 Diyanet İşleri Başkanlığı 10.445.979.000 Devlet Arşivleri Başkanlığı 91.211.000 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 120.527.000 Strateji ve Bütçe Başkanlığı 238.022.000 İletişim Başkanlığı 344.531.000 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1.406.671.000 Adalet Bakanlığı 17.078.073.000 Milli Savunma Bakanlığı 46.462.303.000 İçişleri Bakanlığı 8.572.166.000 Jandarma Genel Komutanlığı 19.604.133.000 Emniyet Genel Müdürlüğü 33.676.247.000 Sahil Güvenlik Komutanlığı 869.313.000 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2.307.541.000 Dışişleri Bakanlığı 4.635.760.000 Hazine ve Maliye Bakanlığı 388.945.962.000 Gelir İdaresi Başkanlığı 3.770.394.000 Milli Eğitim Bakanlığı 113.813.013.000 Sağlık Bakanlığı 48.335.381.000 Devlet Personel Başkanlığı 36.020.000 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2.044.280.000 Kültür ve Turizm Bakanlığı 4.168.578.000 Hakimler ve Savcılar Kurulu 76.849.000 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103.091.801.000 Avrupa Birliği Başkanlığı 560.728.000 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2.544.238.000 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2.573.286.000 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.113.861.000 Ticaret Bakanlığı 5.689.948.000 Gençlik ve Spor Bakanlığı 16.474.681.000 Tarım ve Orman Bakanlığı 23.712.275.000 Türkiye İstatistik Kurumu 408.907.000 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 416.750.000 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.601.406.000 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 885.204.068.000

Kaynak: AA