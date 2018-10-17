OECD'den vatandaşlık satan ülkeler listesi

17 Ekim 2018

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yatırım karşılığı vatandaşlık veya oturum izni sağlayarak vergi kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası çabaları tehdit eden ülkelerin listesini açıkladı.

Yatırım karşılığı vatandaşlık ve oturum izni vermeye yönelik 100 ülkenin çeşitli programlarının incelendiği OECD çalışması yayımlandı.

Vergi kaçakçılığına karşı yüksek riske sahip uygulamalar bulunan ülkelerin tespit edildiği çalışmada, Avrupa Birliği (AB) üyesi Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de (GKRY) yer aldığı 21 ülke belirlendi.

Çalışmada, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Kolombiya, Dominika, Grenada, Malezya, Mauritius, Monako, Montserrat, Panama, Katar, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Seyşeller, Turks ve Caicos Adaları, Birleşik Arap Emirlikleri, Vanuatu'nun çeşitli yatırım karşılığı oturum ve vatandaşlık programlarının suistimale açık olduğu kaydedildi.

Söz konusu ülkelerdeki vatandaşlık ve oturum izni sağlayan programların, mal varlıklarının gizlenmesinde ve vergi kaçakçılığında kullanılabileceğine dikkati çekilen çalışmada, bazı ülkelerdeki uygulamaların o ülkede önemli bir süre yaşanmamasına rağmen düşük vergi ödeme imkanı sağladığı belirtildi.

Çalışmada, söz konusu uygulamaların, vergi kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası çalışmaları tehdit ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA