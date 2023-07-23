Öğrenci yurt ücretleri bir yılda ikiye katlandı

Aileler ve gençler bugünlerde seçim yaparken eğitim kalitesinin yanında barınma maliyetini de düşünüyor. Devlet yurtlarına yerleşmeyenler ya özel yurtları seçecek ya da ev kiralayacak.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre kiralık konut piyasasında yaşanan arz sorunu nedeniyle bu yıl özel yurtlara ilginin artması bekleniyor.

yurtlarfiyatlar.com'un kurucusu Tuğrul Arslan, temmuz ayı verilerine göre Türkiye genelinde özel yurt fiyatlarının önceki yıla göre ortalama yüzde 85 ila yüzde 105 arasında artış gösterdiğini ifade etti.

Büyükşehirler 40 bin liradan başlıyor

Arslan, "21 il üzerinden yaptığımız araştırmaya göre yıllık fiyatlar 20 bin liradan başlıyor, 320 bin liraya kadar çıkıyor. Üç büyük ile bakarsak yıllık yurt bedeli İstanbul’da 40 bin, Ankara’da 45 bin, İzmir’de ise 55 bin liradan başlıyor” dedi.

Mevcut öğrencilere zam sınırı yüzde 78

Mevcut öğrenciler için fiyatların yönetmeliklere göre belirlendiğini belirten Arslan “Haziran verilerine göre, mevcut öğrencilere yapılabilecek artış oranı en yüksek yüzde 78.27” dedi.

Fiyat artışlarının sürmesini beklediklerini dile getiren Arslan, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıldan bu yana asgari ücrete yapılan artış ile kira, enerji, gıda ve temizlik giderlerindeki fiyat artışları yurtların da fiyatlarını artırmasına yol açtı. Bu kalemlerde yaşanacak olası değişimler yurtların fiyatlarına yansıyacak.

Kira ve personel gideri devam etti

Ayrıca önemli bir etki de deprem oldu. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi, özel yurtlarda kalan öğrencilerin çoğunluğunun yurtlarından ayrılmasına sebep oldu. Özel yurtlar, kaydını silen öğrencilere yüzde 50 oranında geri ödeme yaptı. Fakat kira ve personel giderlerinin sürmesi yurtları olumsuz etkiledi.”