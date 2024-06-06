Öğrenciler çevre için vatandaşlardan 'Söz veriyorum' imzası topladı

Hisar İlkokulu tarafından çevre ve doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilçe merkezinde ellerinde pankartlarla yürüyüş gerçekleştirildi ve çevre temizliği yapıldı.

Toplanan çöpler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk tarafından Domaniç Belediye Başkan Vekili Temel Ergün'e teslim edildi. Tüm öğrencilere teşekkür eden Ergün, çevreyi temizleyen öğrencilere voleybol topları hediye etti.

Daha sonra ilçe merkezinde kurulan stant da vatandaşlardan çevreyi kirletmeyeceğine dair maddelerin bulunduğu "söz veriyorum" imzası toplandı.

Okulun Müdür Yardımcısı Ramazan Çevik, "Okul olarak daha temiz daha yeşil vurgusu ile etkinlik yaptık. Bir taraftan vatandaşlarımızdan çevreyi koruyacaklarına dair söz veriyorum imzası toplarken diğer taraftan da çevreyi temizliyoruz. Nasıl ki misafirlikte, misafir gibi yaşarsınız. Bu dünyada da biz misafiriz. O yüzden temiz bir çevre bırakmalıyız. Bu etkinliğimiz asla çocuklara çöp toplattırıldı anlayışına indirgenemez. Amacımız bu küçük yüreklerde farkındalık oluşturmaktır" dedi.