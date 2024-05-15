Öğrenciler teknoloji yarışmasında yeteneklerini sergiledi

Ağrı Valiliği, Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilerin teknolojik tasarımlar yapmaya teşvik edilmesi, farkındalığın artırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nın finali için Kapalı Spor Salonu'nda program düzenlendi.

İlk üç takıma kupa, para ödülü ve madalya verildi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, beşer takımın bulunduğu 4 gruptaki öğrenciler, tasarım ve yazılımı kendilerine ait olan robotlarla belirlenen parkurun başlangıç noktasından bitiş noktasına en erken sürede ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Gruplarında birinci olan 4 lise takımı, daha sonra kendi aralarında birinci olmak için yarıştı. Yarışmada, Iğdır Bilim Sanat Merkezi 1'inci, Iğdır Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci, Ağrı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 3'üncü ve Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4'üncü oldu. İlk 3'e giren takıma para ödülü, kupa ve madalya verildi.

Eşsiz bir teknoloji serüveni

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, bu sene ikincisini düzenledikleri 'Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması'nda gençlere eşsiz bir teknoloji serüvenini yaşattıklarını söyledi.

Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Bugün burada, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan pırıl pırıl gençlerimizin yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini kullanarak büyük emeklerle tasarladıkları teknolojik ürünleri görüyoruz. Bu yarışmada, evlatlarımız bir yandan yenilikçi fikirlerle yeteneklerini sergiliyorlar bir yandan ekip ruhunu, takım çalışmasını öğreniyorlar bir yandan da birlikte bir şey başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyorlar." diye konuştu.

Katılımcılar İstanbul'da Boğaz turu yapacak

Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı Başkanı Adem Atmaca, yarışmaya katılan tüm öğrencileri İstanbul'a Boğaz turuna götüreceklerini anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz de ülkenin kalkınması ve refahı için üretim olması gerektiğini ve öğrencilerin de çok güzel işlere imza attığını söyledi.