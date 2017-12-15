Öğretmen doluluk oranı yüzde 90'ı geçti

15 Aralık 2017

Türkiye genelinde resmi ve özel okullarda 2002-2003 eğitim öğretim yılında 586 bin 680 olan öğretmen sayısı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 82'lik artış oranıyla 1 milyon 66 bin 68'e yükseldi.

2002-2003 eğitim öğretim yılında, 58 bin 264 olan özel okullardaki öğretmen sayısı yüzde 187 artışla 167 bin 535'e, 528 bin 416 olan resmi okullardaki öğretmen sayısı ise yüzde 70 artışla 898 bin 433'e çıktı.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı

MEB verilerine göre, Türkiye genelinde son 14 yılda toplam 584 bin 288 öğretmen ataması yapıldı. Bu öğretmenlerin yarıdan fazlası son 10 yılda atandı.

Sözleşmeli öğretmen alımına imkan sağlayan yasal düzenlemeyle, bugüne kadar 39 bin 194 sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti. Türkiye'de, 2002-2003 eğitim döneminde, ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 iken, bu rakam 2017-2018 eğitim öğretim yılında 17'ye, lise düzeyinde ise 18'den 13'e düşürüldü.

Öğretmen kadrosunu gençler oluşturuyor

Türkiye'deki öğretmenlerin yüzde 68'inin yaşı 40'ın altında. Türkiye, bu oranla, OECD ülkeleri içinde en genç öğretmen kadrosuna sahip ülke oldu.

Türkiye'de, 15 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 25'i gelecekte öğretmen olmak istiyor. Türkiye, bu oranla OECD ülkeleri arasında gelecekte öğretmen olmak isteyen en yüksek öğrenci oranına sahip ülke sıralamasında birinci sıraya yerleşti.

Türkiye'de öğretmen doluluk oranları

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde öğretmen doluluk oranları ortalaması yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Türkiye'de en fazla öğretmen doluluk oranına sahip bölgeler, yüzde 94'ün üzerindeki oranlarıyla İç Anadolu ve Ege bölgeleri oldu.

Bölgeler bazında, doluluk oranı en fazla olan bölge yüzde 94,39'luk oranla İç Anadolu olurken, bu bölgeyi yüzde 94,05'lik oranla Ege, yüzde 92,28'lik oranla Doğu Anadolu izledi.

Bu bölgeleri, yüzde 91,95 ile Karadeniz, yüzde 90,81 ile Akdeniz, yüzde 90,35 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 85,24 ile Marmara takip etti.

Kaynak: AA