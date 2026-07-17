Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Sosyal medya paylaşımları ve dijital içerikleriyle tanınan Oğuzhan Uğur, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Uğur'un AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Evinde arama yapıldı

Edinilen bilgilere göre, emniyet güçleri tarafından Oğuzhan Uğur’un evinde arama gerçekleştirildi. Aramanın tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Uğur, Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Uğur'un gözaltında olduğu bilgisi, kendi avukatı tarafından da doğrulandı. Yaşanan bu sıcak gelişmeye ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"Hesap sormak hakkımız" demişti

Oğuzhan Uğur, gözaltı kararından sadece birkaç gün önce, kamuoyunda uzun süre tartışılan AHBAP Derneği ve Kızılay iddialarına ilişkin dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Afet döneminde AHBAP Derneği ile ortak çalışmalar da yürüten Uğur, sessizliğini bozarak, "Hesap sormak hakkımız. Kızılay da bizim, AHBAP da bizim, hesap sormak hakkımız. Hatta zayıf kasımızı güçlendirmeliyiz" demişti.