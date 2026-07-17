Oğuzhan Uğur kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

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Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984'te Ankara'da, Hasan Atilla Uğur ve Pakize Uğur'un ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise eğitimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde başladıktan sonra Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamladı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nden mezun olan Uğur, üniversite yıllarında yönetmenler Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı.

Sinema ve müzik kariyeri

Uğur, 2011 yılında vizyona giren "Ağır Abi" filminin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Bir yıl sonra yayımladığı "Çok Şükür" adlı ilk albümüyle müzik kariyerine adım attı. Sonraki yıllarda çok sayıda tekli yayımlayan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" adlı şarkısının klibini yönetti. İkili daha sonra "Mağlubiyet" isimli düet çalışmasına da imza attı.

BaBaLa TV ve "Mevzular: Açık Mikrofon"

1 Nisan-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Budabi TV'de çeşitli programlar hazırlayan Uğur, 12 Ağustos 2017'de kurduğu BaBaLa TV çatısı altında içerik üretmeye başladı.

2017-2020 yılları arasında Onedio'nun YouTube kanalında P!NÇ programını hazırlayıp sunan Uğur, daha sonra aynı formatı kendi platformunda sürdürdü. BaBaLa TV'de RÖNT, Mevzular, Taş-Aşk ve Mevzular: Açık Mikrofon gibi programların sunuculuğunu üstlendi.

4 Ağustos 2022'de yayın hayatına başlayan "Mevzular: Açık Mikrofon", siyasetçileri vatandaşlarla bir araya getiren formatıyla dikkat çekti. Programda Ümit Özdağ, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu, Abdüllatif Şener, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Barış Atay, Metin Külünk ve Cem Uzan gibi birçok siyasetçi konuk oldu.

Deprem dönemindeki çalışmalarıyla gündeme geldi

Oğuzhan Uğur, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurucusu olduğu BaBaLa TV üzerinden yürüttüğü yardım organizasyonlarıyla öne çıktı. Haluk Levent ve AFAD ile koordinasyon içinde gerçekleştirilen yardım faaliyetleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.