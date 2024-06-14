Oğuzhan Uğur'un hapsi istendi: Gerekçe 6 Şubat depremlerinde atılan tweet'ler...

6 Şubat 2023 depremlerinde, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'a Maraş'ın Kumçatı köyü ile Hatay Antakya Yarseli barajlarının 'çatladığı' yönündeki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturmada istenen hapis cezası belli oldu.

Hazırlanan iddianamede 8 kişi ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı. Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu iddianamede şüpheli sıfatıyla Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir'in de isimleri yer aldı.

İddianamede şüpheliler Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir’in ayrı ayrı ‘basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Yargılamanın önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanması bekleniyor.

Oğuzhan Uğur'un ifadesi de yer aldı

İddianamede, Oğuzhan Uğur'un ifadesine de yer verildi. "Hesaptan yapılan 3 paylaşımı ben yapmadım" diyen Uğur "Günlerce uykusuz kalan ve yardım etme amacı taşıyan ekip var. Bölge için milyonlarca lira para toplanmasına destek olduk. Tek amacımız depremde mağdur olan bölge halkına yardım etmek" ifadelerini kullandı.