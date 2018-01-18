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OHAL 3 ay daha uzatılacak

OHAL'in 19 Ocak Cuma gününden geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

OHAL 3 ay daha uzatılacak
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Olağanüstü Hal'in (OHAL) 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan tezkerede, "TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 17 Ekim 2017 tarihli ve 1165 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan OHAL'in, 19 Ocak 2018 Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasının TBMM'ye arzı; Milli Güvenlik Kurulunun 17 Ocak 2018 tarihli ve 505 sayılı tavsiye kararı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunca 17 Ocak 2018 tarihinde kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

OHAL

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