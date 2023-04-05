OHAL bölgesinde alınan bazı tedbirler uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan OHAL kapsamında yargı alanında alınan bazı tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapan kararnameye göre, yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alınan ve 6 Nisan'da sona ermesi öngörülen tedbirler; Adıyaman il merkezi ile Çelikhan ve Samsat ilçeleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ ve Yayladağı ilçeleri, Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri, Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ile Doğanşehir ilçelerinde yer alan gerçek ve tüzel kişiler, bu yerlerde bürosu bulunan avukatlar için 1 Mayıs'a kadar uygulanmaya devam edilecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 11 Şubat'ta yayımlanan söz konusu kararnameyle; dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, talepler ve takip işlemleri 6 Şubat'ta itibaren 6 Nisan'a kadar durdurulmuştu.