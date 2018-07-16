OHAL kalkacak, yeni düzenleme gelecek

16 Temmuz 2018

Canan SAKARYA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edildikten sonra 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal'in (OHAL) 18 Temmuz’da sona ermesinin ardından terörle mücadelenin sekteye uğramaması için yapılacak yasal düzenleme bu hafta Meclis’in gündemini oluşturacak.

Bu hafta Meclis'e milletvekillerinin imzasıyla yasa teklifi olarak sunulması beklenen düzenlemeyle, valiler ve güvenlik güçlerinin OHAL nedeniyle sahip olduğu bazı yetkilerin, bu uygulamanın kalkmasının ardından da kullanılmasına dönük düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Bu kapsamda Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer ilgili kanunlarda değişiklik öngörülüyor. AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre, terörle mücadelenin devam ettiği yerlerde sokağa çıkma yasağı getirilmesi, güvenli bölge oluşturulması, gösteri ve yürüyüşlerin valilik tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesi, gözaltı sürelerinin uzatılması gibi düzenlemeler ilgili yasalarında düzenlenerek OHAL’de kullanılan yetkiler kalıcı hale getirilecek.

Göreve iade edilenlerin mali ve sosyal hakları da düzenlenecek

AK Parti kaynakları, yasa teklifinde, OHAL Komisyonu kararıyla kamudaki görevlerine iade edilmesine karar verilenlerin, görevden uzaklaştırıldıkları tarihten görevlerine başlatıldıkları tarihe kadar geçen süreye kadarki mali ve sosyal haklarının verilmesine ilişkin bir düzenlemenin de yer alacağını söyledi.

24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL’in kaldırılacağını açıklamıştı. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, OHAL'in bu hafta sona ereceğini söyledi. OHAL’in sona ermesinin ardından terörle mücadele herhangi bir boşluğun oluşmaması için milletvekillerinin vereceği yasa teklifi önce komisyonda daha sonra Genel Kurul’da ele alınacak.

Geçen hafta ihtisas komisyonlarında partilere düşen üye sayısı belirlendi. Siyasi partilerin komisyonda görev alacak üyelerin isimlerini belirlemesi ve Genel Kurul’da okunmasından sonra, komisyonlar çalışmaya başlayacak. AK Partili milletvekillerince verilecek yasa teklifi önce komisyonda ardından Genel Kurul'da ele alınacak. teklifin yasalaşmasının ardından da TBMM'nin tatile girmesi bekleniyor.