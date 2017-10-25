OHAL Komisyonuna yeni üye
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna, Menteş'in ayrılmasıyla boşalan üyelik için yeni atama yapılacak.
Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirilen Selahaddin Menteş'in, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından komisyona yeni üye atanacağı öğrenildi.
Menteş ayrılmasının ardından, OHAL kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilenlerin, bursu kesilen öğrencilerin, rütbeleri alınan emekli güvenlik personelinin ve kapatılan kurum ile kuruluşların başvurularını değerlendiren komisyonun üye sayısı 7'den 6'ya düşmüş, OHAL Komisyonu Başkanlığı görevini ise Başkanvekili Salih Tanrıkulu yürütmeye başlamıştı.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna önümüzdeki günlerde yeni üye atanacağı bildirildi.
Kaynak: AA