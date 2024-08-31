ÖİB'in Ankara'daki taşınmazının imar değişikliği onaylandı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) Ankara'nın Çankaya ilçesindeki taşınmazın imar değişikliği planına ilişkin kararına onay verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA
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Plan değişikliğine ilişkin kararda, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan taşınmaza 'gelişme konut alanı, ortaokul alanı, sağlık tesisi alanı, rekreasyon alanı, park, ağaçlandırılacak alan, trafo alanı ve yol' kullanım kararları getirilmesine yönelik ÖİB tarafından hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması uygun bulundu.