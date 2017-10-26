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Okmeydanı'nda silahlı çatışma: 4 yaralı

Okmeydanı, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

Okmeydanı'nda silahlı çatışma: 4 yaralı
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Okmeydanı'nda çıkan kavgada biri silahla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Biri silahla, 3'ü darp sonucu yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, TOMA ile çevrede önlem alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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