Okmeydanı'nda silahlı çatışma: 4 yaralı

Okmeydanı'nda çıkan kavgada biri silahla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Biri silahla, 3'ü darp sonucu yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, TOMA ile çevrede önlem alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.