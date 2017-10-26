Okmeydanı'nda silahlı çatışma: 4 yaralı
Okmeydanı, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.
Okmeydanı'nda çıkan kavgada biri silahla olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Biri silahla, 3'ü darp sonucu yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, TOMA ile çevrede önlem alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA