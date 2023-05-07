Okullar seçimden sonraki gün tatil
Milli Eğitim Bakanı Özer, 14 Mayıs Genel Seçimleri'nin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceklerini açıkladı.
Haber Merkezi
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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler sonrası, eğitime bir gün ara verilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.
Özer, "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz." derken öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını açıkladı.