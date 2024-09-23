Olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 ilde eğitime ara verildi

AFAD’ın turuncu kod uyarısı verdiği Zonguldak’ta, valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Eylül Pazartesi günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu imzasını taşıyan açıklamada, “Zonguldak il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.” denildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.