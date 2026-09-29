Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e yanıt verdi.

Ömer Çelik, Özel’in “siyasi sorumluluğun alfabesi” konusundaki yaklaşımını eleştirirken, Özel ve arkadaşlarının açıklamalarının “hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmadığını” savundu.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlere de tepki göstererek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

“Kim yetkisini kötüye kullanırsa hesabı sorulur”

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin yaklaşımına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yetkisini kötüye kullanan veya hukuku çiğneyen kişiler konusunda makam ve kimlik ayrımı yapılmadığını savunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur.”