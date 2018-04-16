16 Nisan 2018

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Canikli, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Stoltenberg'i, Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşıladı.

Tören birliğini "merhaba asker" diyerek selamlayan Stoltenberg, şeref defterini de imzaladı.

Törenin ardından Bakan Canikli ile Stoltenberg, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

"Esad rejimine güçlü bir mesaj"

Öte yandan Stoltenberg, CNN Türk'e verdiği röportajda, konvansiyonel silahların kullanılmasının uluslararası yasalara aykırı olduğunu ve Suriye'nin de bu yasalara taraf olduğunu söyledi. Rusya'ya Suriye'ye bu konuda baskı yapma çağrısında bulunduklarını kaydeden Stoltenberg, Suriye'ye yönelik askeri operasyonun Esad rejimine güçlü bir mesaj olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesajdı. Uluslararası kamuoyunun kenarda sessiz durmadığı gösterildi. Kimyasal silah kapasitesini azaltacak bir operasyondu. Kimyasal silah soruşturmasını Rusya engelledi. NATO, siyasi olarak Rusya ile görüşülmesine karşı değil" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Suriye'deki operasyon sonrası net mesajını takdir ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA