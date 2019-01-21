"Operatörlerin sürpriz yapmasına izin vermeyeceğiz"

21 Ocak 2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, mobil internet paylaşımının ücretlendirilmesi ve sona eren Adil Kullanım Kotasına (AKK) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKK’nin kaldırılması konusunda şu an süreci gözlemlediklerini, tarife fiyatlarının artacağı yönünde eleştiriler olduğunu belirten Sayan, "Şu an sunulan fiyatlar konuşulduğu şekilde değil. İlk başta operatörler 'Acaba fiyatlandırmada ne yapabiliriz?' diye çıktılar ama, 'Durun kardeşim olmaz' dendiğinde durdular" dedi.

Yeni tarifelerin belirli hızlar için çok pahalı olmayan makul fiyatlarla sunulduğunu, belirli hızlarda da daha yüksek fiyatların bulunduğunu ifade eden Sayan, "Şu an ki aşamada ciddi bir fiyat yükselmesi yok." ifadelerini kullandı.

Turkcell'in mobil internet paylaşımının ücretlendirilmesi konusundaki yaklaşımını değerlendiren Sayan, şunları söyledi:

"Hızlı Giriş seçeneğinde problem yok, dünyada da birçok platformda bu mevcut. Bununla ilgili esas problem bu değil. Daha önce sözleşme imzalayan mevcut abonelere, sonradan 'Ben şundan ücret alacağım' demesine bir kere bizdeki regülasyon izin vermez. Limitsiz internetle ilgili de aynı şey söz konusu. Rekabetin olduğu ortamda, farklı tarife seçenekleri ya da farklı giriş seçenekleri ile müşterinin bilerek, isteyerek seçtiği yöntemle bu işlerin yapılmasında çok problem yok. Sürprize hayır, çeşitliliğe evet"

Tüketicilerin sahip olduğu hakların kaybolmasına ve tüketicinin konforunu azaltıcı yönde değişikliklere izin verilmediğini söyleyen Ömer Fatih Sayan, "Mevcut müşterilerde Tüketici Yasası'na uygun şekilde, tarifelerini daraltıcı işlemlere izin vermek mümkün değil. Ancak yeni müşterilere bu abone olurken, neyin nasıl olduğu anlatılarak, müşterinin kabul etmesi durumunda bunu yapmasında engel olmaz. Limitsiz internet de dahil, tüm şirketler için mevcut müşterinin haklarının korunması gerek. Ne faturalarda ne uygulamalarda sürprize izin vermek istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA