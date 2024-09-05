Ordu'da bir evde patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumru ilçesinde M.S. (40) ve Y.Ş'nin (42) yaşadığı eve operasyon düzenlendi. Dinamit ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği evde bulunan 2 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.
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Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada, kargo paketlerinin içerisinde 3 kablolu dinamit patlayıcı, 279 kablolu kibrit eczası fünye, 3,70 kilogram ANFO, 35 kablolu dinamit kapsülü, 51 dinamit yapımında kullanılan boru, 11 top kablo, altın arama detektörü, lehim makinesi, 2 boru kesme makası, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.