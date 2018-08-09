Ordu'da heyelanda toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

09 Ağustos 2018

Ordu'nun İkizce ilçesinde heyelan sonrası toprak altında kalan Bayram Sekmen hayatını kaybetti.

Ordu'da sel dolayısıyla büyük çaplı hasarın oluştuğu İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar tedbir amacıyla evlerden tahliye ediliyor.

Jandarma ekipleri, ilçeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Seymenli Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, yağış dolayısıyla ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla evlerinden tahliye ediyor.

Mahallenin muhtarı Nedim Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış dolayısıyla mahallenin birçok noktasında hasar oluştuğunu söyledi.

Bahçesi için ark açmaya çalışan Bayram Sekmen'e (56) ulaşamadıklarını belirten Nedim Sekmen, "Heyelan dolayısıyla göçük altında kalmış olabileceğinden şüpheleniyoruz." dedi.

Sekmen'in heyelan sonrası toprak altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Sel dolayısıyla büyük çaplı hasarın oluştuğu İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde toprak altında kalan Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, AA muhabirine, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin ilçeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Seymenli Mahallesi'nde heyelan dolayısıyla toprak altında kalan Sekmen'in cansız bedenine ulaştığını söyledi.

Ekipler, Sekmen'in cesedinin bulunduğu yerde çalışmalarını sürdürüyor.

Şiddetli yağış uyarısı

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik veriler paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin iç kesimlerinde (Çaybaşı, İkizce, Kumru, Akkuş, Korgan) devam etmekte olan sağanak yağışların, bu gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden, şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın da doygun olduğu göz önünde bulundurularak, yukarı kesimlerde meydana gelecek yağışların kıyı ilçelerini (Ünye, Fatsa) etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Açıklamada, vatandaşların ve ilgili kurumların meteorolojik uyarıyı dikkate almaları istendi.