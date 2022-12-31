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Ordu'da sahte içki operasyonu

Ordu'da, yeni yıl öncesi yapılan denetimlerde 50 litre sahte alkol ele geçirildi. Denetimlerde, 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

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ORDU (AA) - Ordu'da, yeni yıl öncesi yapılan denetimlerde 50 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki satışına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Kent merkezi ve ilçelerde bazı adreslerde yapılan aramalarda, 140 litre etil alkol, 50 litre sahte alkol ve 27 anason kiti ele geçirildi.

Denetimlerde, 10 kişi hakkında işlem yapıldı.